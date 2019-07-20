Аскар Мамин принял участие в уборке мусора на Кояндинском водохранилище

В акции приняли участие более 1200 человек.

Премьер-министр Аскар Мамин принял участие в экологической акции "Бірге – Таза Қазақстан" по очистке Кояндинского водохранилища, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Поприветствовав участников экологической акции, глава Правительства РК отметил значимость мероприятия и призвал акимов всех регионов, экологических активистов, молодежные организации и волонтеров поддержать данную инициативу.

- Я уверен, что акция получит широкое распространение, станет общереспубликанской и найдет отклик среди граждан. Акция "Бірге – Таза Қазақстан" позволит улучшить экологическую обстановку в стране, - подчеркнул Аскар Мамин.

В акции приняли участие более 1200 человек. В их числе - члены Правительства РК, аким Нур-Султана, аким Акмолинской области, представители государственных и общественных организаций, дипломатического корпуса, местных исполнительных органов, студенты, волонтеры.

Участники акции очистили от мусора прибрежную к водохранилищу территорию, установили специальные баки для сбора. В желтые контейнеры складировались отходы, подлежащие переработке, в зеленые - неподлежащие переработке.

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