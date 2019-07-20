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Токаев поздравил Шарля Мишеля с избранием на пост председателя ЕС

ЕС остается ключевым политическим и торговым партнером Казахстана.

Фото : Акорда20 июля 2019, 14:37

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Шарлю Мишелю по случаю его избрания на пост председателя Европейского Совета, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Сегодня наши двусторонние отношения получают новый импульс. ЕС остается ключевым политическим и торговым партнером Казахстана. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также обновленная Стратегия ЕС по Центральной Азии открывают новую эру еще более тесных отношений и широкие перспективы для устойчивого развития и процветания региона, - говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Шарлю Мишелю успехов в его деятельности и выразил уверенность в дальнейшем продвижении многогранного сотрудничества между Нур-Султаном и Брюсселем.


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