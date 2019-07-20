Акима в Костанайской области наказали за вождение в нетрезвом виде

Болат Бакитжанов ранее дважды привлекался к дисциплинарной ответственности.

Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима села Новошумное Болата Бакитжанова, передает Zakon.kz со ссылкой на tobolinfo.

19 января этого года он был привлечен к административной ответственности отделом полиции Федоровского района за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Бакитжанова за этот проступок лишили водительских прав на три года.

В результате служебного расследования было выяснено, что 19 января Болат Бакитжанов был на Дне рождения друга, где выпил две бутылки пива. После чего ему позвонила мама и сообщила, что у отца возникли проблемы со здоровьем. Бакитжанов сел за руль и направился в поселок Затобольск, на выезде из села Федоровка был задержан полицейскими.

- Свою вину признаю полностью, раскаиваюсь, - признался аким села. - Хочу отметить, что я управлял личным транспортом, и это был выходной.

Ранее Бакитжанов уже привлекался к дисциплинарной ответственности дважды. Один раз его наказали штрафом, второй - лишением специального права. В период с 19 августа 2018 года по 13 января 2019 года исполнял обязанности акима села Новошумное Федоровского района, на должность назначен 14 января 2019 года. На работе характеризуется положительно.

- Учитывая то, что Бакитжанов признает вину и имеет положительные характеристики, предлагаю не относить это нарушение к грубым, - прокомментировал председатель Совета по этике Салауат Муксимов. - Однако он не имел права садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Члены дисциплинарного совета единогласно приняли решение рекомендовать акиму Федоровского района вынести Бакитжанову строгий выговор.

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