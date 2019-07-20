Оскорбивший Путина ведущий сможет вернуться на работу

Поступок ведущего вызвал возмущение у зрителей.

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания. Об этом сообщил новый гендиректор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия, передает РИА Новости.

Он отметил, что эта позиция совпадает с мнением нового владельца "Рустави 2" и заключается в том, чтобы не увольнять никого из нынешних сотрудников.

- В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником. Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах, - цитирует Салию Sputnik Грузия.

Скандал в эфире

Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы авторской программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России. Поступок ведущего вызвал возмущение у зрителей. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить Габунию и гендиректора телеканала Николоза Гварамию. Руководство канала назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, но не стало его увольнять и отказалось извиняться.

Российский МИД назвал выходку Габунии беспрецедентной по низости. Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии, но Путин эту инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу". А по поводу предложений возбудить против журналиста уголовное дело президент заметил, что это сделает ему "много чести".

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