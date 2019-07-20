12 человек погибли при взрыве на заводе в Китае

Трое человек остаются пропавшими без вести.

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли десять человек.

Мощный взрыв выбил стекла в жилых домах в радиусе трех километров от предприятия. Отмечается, что контейнеры с опасными веществами не попали в зону поражения. После взрыва работу на фабрике приостановили.

При этом, стало известно, что взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньмэнься, ударная волна от взрыва выбила стекла у прилегающих зданий.

Трое человек остаются пропавшими без вести, их разыскивают, сообщает агентство "Синьхуа" 20 июля. Все раненые были госпитализированы. Ведется расследование причин произошедшего.

Источник: Lenta.ru

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