12 человек погибли при взрыве на заводе в Китае
Трое человек остаются пропавшими без вести.
В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли десять человек.
Мощный взрыв выбил стекла в жилых домах в радиусе трех километров от предприятия. Отмечается, что контейнеры с опасными веществами не попали в зону поражения. После взрыва работу на фабрике приостановили.
При этом, стало известно, что взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньмэнься, ударная волна от взрыва выбила стекла у прилегающих зданий.
Трое человек остаются пропавшими без вести, их разыскивают, сообщает агентство "Синьхуа" 20 июля. Все раненые были госпитализированы. Ведется расследование причин произошедшего.
Источник: Lenta.ru
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!