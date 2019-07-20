Завершен Кубок Президента РК по боксу - на счету казахстанцев 18 медалей

В Нур-Султане завершился VII Международный турнир по боксу на Кубок Президента РК. В нем участвовали боксеры из 13 стран.

20 июля, в Нур-Султане состоялся заключительный соревновательный день международного турнира Кубок Президента РК по боксу. Представители мужской казахстанской команды завершили соревнования, имея в активе 18 медалей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В категории до 52 килограммов золотую награду завоевал Сакен Бибосынов. Рустам Рустамов первенствовал в весе до 57 килограммов. Аблайхану Жусупову не было равных в категории до 69 килограммов, а Турсынбаю Кулахмет - в категории до 75 килограммов. Ерик Альжанов стал победителем весовой категории до 81 килограмма. Василий Левит поднялся на первую ступень пьедестала в весе до 91 килограмма, а Камшыбек Кункабаев - свыше 91 килограмма.

"Серебро" завоевали Махмут Сабырхан (до 52 килограммов), Илья Сулейменов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Талгат Шайкен (до 69 килограммов), Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма), Айбек Оралбай (до 91 килограмма) и Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма).

Бронзовые медали взяли: До 52 килограммов: Олжас Байниязов; До 57 килограммов: Кайрат Ералиев; До 91 килограмма: Абзал Куттыбеков; Свыше 91 килограмма: Нурболат Сермаханов.

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