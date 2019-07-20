Димаш станет гостем кинофестиваля Джеки Чана

Певец выложил в Instagram афишу с мероприятия.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген станет почетным гостем кинофестиваля, проводимого мировой кинозвездой Джеки Чаном, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал сам певец на своей странице в Instagram.

- See you tomorrow (До завтра), - гласит подпись.

Здесь же опубликована афиша с мероприятия, стартующего 21 июля и продлящегося до 27 июля.

Пару дней назад Димаш анонсировал дуэт с Ларой Фабиан.

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