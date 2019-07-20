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Хакеры взломали аккаунты Скотленд-Ярда

Неизвестные пытались привлечь внимание к задержанному рэперу Digga D.

Фото : wikipedia.org20 июля 2019, 19:46

Неизвестные хакеры взломали Twitter полиции Лондона. На сайте стали появляться странные сообщения, некоторые из них содержат нецензурную брань, передает РБК.

В ночь на субботу с адреса столичной полиции получателям стали приходить сообщения странного, а порой и нецензурного содержания. Сначала приходили тестовые сообщения и письма с набором слов, затем - тексты с непристойными выражениями.

Так, на странице Скотленд-Ярда в Twitter, на которую подписаны более 1,2 млн человек, также появились "странные посты". В частности, в сообщениях был призыв освободить находящегося в тюрьме рэп-исполнителя Digga D, а также нецензурные оскорбления в адрес правоохранительных органов.

В Скотленд-Ярде подтвердили факт взлома и отметили, что используют специальный сервис для рассылки информации в соцсети и почту, к которому и получили доступ хакеры.

В полиции также извинились перед пользователями и пообещали установить причины случившегося.


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