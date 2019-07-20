Мурал с бабушкой и внуками обновили в Алматы

Работа уже вызвала определенный резонанс в обществе.

Жители южного мегаполиса могли увидеть граффити на недавно аккуратно расписанном фасаде на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра. Многие подумали, что фасад подвергся нападению вандалов. Но на самом деле все порядке, заверили Zakon.kz организаторы фестиваля.

Выяснилось, что работа известной казахстанской художницы Сауле Сулейменовой 2008 года "Ожидание", которая обрела вторую жизнь на стене дома, в оригинале выглядит именно так.

Как сообщалось раннее, Сауле Сулейменова любит экспериментировать с архивными фотографиями 19-20-го веков. В своих работах художница соединяет старое и новое, традиционное и современное, живопись и фотографию, сакральное и реальное.

Вот и в работе "Ожидание" Сауле Сулейменова наложила изображение старой фотографии на фотографию современной стены с граффити. Это реальная стена, которая находилась не далеко от дома художницы. Фактурные стены гаражей и заборов всегда привлекали Сауле, и их использование прослеживается во многих ее работах.

- Обретший новый вид мурал под названием "Ожидание" – теперь выглядит намного интереснее и современнее, не отвлекая при этом от основной картинки и посыла. Сейчас на получившейся двухслойной композиции можно увидеть связь поколений и времен, переход от классической и традиционной живописи к современному уличному искусству. Эта связь присутствовала и в работе над муралом, т.к. расписывали фасад живописцы Сауле Сулейменова и Куаныш Базаргалиев вместе с ребятами из известной алматинской стрит-арт группы "Репас", - рассказала куратор фестиваля Mural fest Молдир Бекжан.

Работа уже вызвала определенный резонанс в обществе. Многие считают, что изначально мурал выглядел лучше. Другие же отметили смелость, необычность и креативность идеи.

- В любом случае – это оригинал работы, и его нужно воспринимать именно так - резюмировала Молдир Бекжан.

Альберт Ахметов

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