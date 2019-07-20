Казахстанцы взяли три медали на чемпионате Азии по каратэ

Итоги нынешнего чемпионата Азии по сравнению с прошлогодними оказались для нас более, чем успешными.

Команда Казахстана по каратэ завоевала три медали на чемпионате Азии в Ташкенте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В мужской категории до 55 килограммов чемпион Азиатских игр Андрей Актауов, на пути к финалу преодолевший спортсменов из Камбоджии, Ирана и Малайзии, в решающем поединке встретился с Альшарби Абдулла из Саудовской Аравии, который на той же победной для Андрея Азиаде выступил в качестве его соперника по финалу.

Очередное их противостояние завершилось для национальной сборной команды благополучно: три безответных цуки Андрея принесли в копилку команды золотую медаль. В категории до 67 килограммов серебряный призер Азиатских игр–2018 Дидар Амирали с большим преимуществом одолел противников из Бахрейна, Саудовской Аравии, Таиланда и Иордании. Финальный бой с атлетом из Японии Хирото Шинохарой, чемпионом Азиатских игр 2014 года, завершился со счетом 1:1, но благодаря сенщю победу праздновал соперник казахстанца.

Еще одно "серебро" в копилку команды принесла Софья Берульцева, чемпионка молодежного первенства мира (весовая категория свыше 68 килограммов).

Представительницы Таджикистана, Тайбэя и Китая оказались в аутсайдерах после встречи с Софьей. В финале она выступила против опытной спортсменки из Ирана Хамеди Абасали, призера взрослого чемпионата мира и международных турниров, которая оказалась для Берульцевой непреодолимой преградой на пути к золотой медали – 2:4.

- Итоги нынешнего чемпионата Азии по сравнению с прошлогодними оказались для нас более, чем успешными. Особенно учитывая тот факт, что чемпионат – лицензионный и его результаты могут повлиять на олимпийские рейтинги. Жаль, конечно, что без награды остался наш лидер Дархан Асадилов, но даже этот момент не может повлиять на ситуацию: Дархан продолжит оставаться во главе олимпийского списка по крайней мере до следующего спортивного события, который состоится в сентябре – Премьер-лиги в Токио. А там посмотрим..., – подвел итоги чемпионата Азии главный тренер сборной команды Казахстана Жасталап Санауов.

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