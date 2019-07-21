Врач реанимировал умершего ребенка и попал на видео

Ребенок уже перестал дышать и его сердце не билось.

В узбекском сегменте сети Facebook набирает популярность видео, где врач спасает жизнь двухлетнего ребенка, упавшего на улице без сознания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Nuz.uz.



Отоларинголог Ильхом Авлякулов рассказал историю о своем коллеге ЛОР-враче Сергее Тобиасе, который буквально накануне чудом спас жизнь ребенку.





- Я бы хотел поблагодарить врача клиники "Lor Plus Servis" за профессионализм, который он совершил сегодня. Он спас двухлетнего ребенка, которого родители принесли к нему в состоянии клинической смерти, и у которого остановилось дыхание. Сергей Владимирович, будучи не реаниматологом, смог вовремя экстренно реанимировать малыша и вернуть ребенка в объятия матери. На фоне высокой температуры тела у ребенка начались судороги остановка дыхания и сердцебиение. Видео прилагается, - написал Ильхом Авлякулов, опубликовав два видеоролика, по всей видимости снятых камерами наблюдения в кабинете врача.

Как удалось выяснить, в частную клинику вбежала обезумевшая от горя мать, держа на руках двухлетнего сына в состоянии клинической смерти. Ребенок уже перестал дышать и его сердце не билось. До этого у мальчика прямо на улице резко поднялась температура, начались судороги, и… ребенок умер. Что стало причиной его состояния, пока неизвестно.



В клинике, к счастью, оказавшейся поблизости, на помощь бросился известный в Ташкенте отоларинголог Сергей Владимирович Тобиас. Долгое время, он голыми руками, без каких-либо специальных средств реанимировал малыша. Мать и отец ребенка в отчаянии метались по кабинету. Спустя несколько минут случилось чудо – врач буквально оживил бездыханного малыша. На видео видно, как мать подхватывает сына на руки, и ребенок шевелит ручками и ножками.

Видео: Новости Узбекистана

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