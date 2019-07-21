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Армения готова поделиться с Казахстаном опытом в борьбе с комарами

Химические методы противостояния комарам по рекомендации ВОЗ в стране не применяются.

Фото : Pixabay21 июля 2019, 06:36

Армянские специалисты готовы оказать поддержку казахстанским в поиске эффективных методов борьбы с комарами, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

У республики есть опыт в противостоянии эпидемии малярии, пик которой пришелся на 1998 год, когда опасная болезнь была диагностирована у 1156 человек.

Тогда эффективным биосредством в борьбе с комарами стал бактокулицид, который уничтожил личинок комаров в природных и искусственных водоемах, и Армения была сертифицирована ВОЗ как страна свободная от малярии. Всего в стране 6 видов комаров, которые являются переносчиками "болотной лихорадки". По словам экспертов, в Армении сегодня распространен биологический способ снижения популяции кровососущих насекомых посредством размножения рыб гамбузий. Химические методы противостояния комарам по рекомендации ВОЗ в стране не применяются.

- Гамбузирование – это заселение водоемов маленькими рыбками, которые съедают личинки комаров. Родина этих рыб - Латинская Америка, эти рыбки были привезены в советское время, и они очень хорошо размножаются, даже если не создать специальный питомник, они зимуют, и через год опять можно их заселять в другие водоемы. Если будет такой призыв, конечно, мы готовы приехать и помочь, - сказала начальник отдела Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Лусине Паронян.


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