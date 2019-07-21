Токаев отказался назначать ректоров национальных вузов. Кто обнажил исподнее белье генерала

Обзор основных событий, произошедших в Казахстане на уходящей неделе.

Почему Токаев отменил старую систему назначения ректоров национальных университетов и почему он возмущен дорогостоящим проектом легко-рельсового транспорта (ЛРТ). Ограничат ли въезд в Казахстан автомобилям из стран ЕАЭС. Об этом и другом читайте в "Итогах недели" Zakon.kz.

Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова и поручил ему обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по взрывам в Арыси и привлечь к ответственности всех виновных лиц. Президент заявил о необходимости сосредоточить усилия на защите прав граждан, противодействии коррупции и теневой экономике.

Токаев отменил старую систему назначения ректоров национальных университетов, теперь их не будут назначать по указу президента, они будут назначаться постановлением правительства на конкурсной основе.

В список национальных вузов страны входят девять университетов: Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Казахский национальный университет искусств, Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева, Казахский национальный аграрный университет, Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова.

До 2016 года в Казахстане ректоров нацвузов назначал министр образования. С 2016 года должность ректора нацуниверситета стала выборной.

Касым-Жомарт Токаев предложил казахстанцам обращаться к нему напрямую через виртуальную приемную, которая работает на сайте Акорды.

- В Виртуальную приемную поступают многочисленные письма, в которых граждане страны обращаются по вопросам, волнующим их лично или имеющим широкое общественное звучание. Каждое поступившее сюда письмо официально регистрируется и рассматривается мной лично и сотрудниками Администрации, - написал в своем Instagram-аккаунте глава государства.

Виртуальная приемная дает возможность каждому гражданину направлять запросы и получать ответы, имеющие юридическую силу.

Президент Токаев поручил председателю Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой разработать концепцию развития госуправления, которая должна предусматривать повышение эффективности госслужбы и усиление требований к государственным управленцам.

Глава государства Токаев провел в Акорде рабочее совещание с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Он поручил корпусу акимов систематизировать требования населения и предметно работать над их решением, а также отражать их потребности в региональных социальных дорожных картах. Токаев подчеркнул, что региональные власти должны брать на себя ответственность за стабильность в областях и городах.

Кроме того, Президент поручил провести необходимую работу по подготовке к предстоящей уборке урожая, принять меры по предупреждению и ликвидации степных и лесных пожаров, а также обеспечить бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

На расширенном заседании правительства Президент Казахстана высказался о том, что чиновники должны стать более активными в соцсетях .

- Следует провести системную работу по налаживанию эффективной системы коммуникации с населением и бизнесом, прежде всего, в каждом центральном и местном исполнительном органе должны функционировать постоянно действующие площадки для прямой и обратной связи с населением. Особое внимание надо уделить работе с социальными сетями, каждый государственный служащий должен быть активным в социальных сетях по курируемым вопросам. В век интернета - это уже обязанность, - подчеркнул глава государства.

По его мнению, соцсети, а не традиционные СМИ стали сегодня основными источниками информации.

Президент Токаев поставил новую задачу по жилищным программам для казахстанцев - до 1 сентября текущего года внести предложение по этому вопросу. Количество очередников в регионах с 2012 года увеличилось более чем в два раза до 487,8 тыс. человек. Очередь растет постоянно. Поэтому Елбасы инициировал программу "Бакытты отбасы" (Счастливая семья) с механизмом жилищных займов под 2%, напомнил Президент. Он считает, что это хорошая программа.

- Мы в течение двух месяцев разработали все необходимые правила, нормативную базу, определили бюджетную специфику. С 1 июля начинали принимать заявки, а с сегодняшнего дня начинаются выплаты. 6 тысяч займов будет выдано в текущем году, - сообщил Президент.

Токаев "прошелся" по проекту легко-рельсового транспорта (ЛРТ) в Нур-Султане и призвал депутатов и ответственных лиц к ответу. "Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта – ЛРТ. Мнение специалистов, архитектурного сообщества, как я понимаю, не было учтено, - говорит глава государства. - По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2 тысячи человек. И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? Мне не понятно". По мнению Президента, существует риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на государство в целом.

С учетом уже понесенных затрат и международных обязательств этот проект не может быть остановлен. Токаев поручил правительству совместно с акиматом поставить точку в данном вопросе, внести конкретные предложения.

- Ответственные лица, предлагавшие проект, должны ответить на вопросы контролирующих органов. И по этому поводу должны высказаться депутаты парламента, как так получилось? – заключил Токаев.

Состав Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан опубликован на официальном сайте Президента. Касым-Жомарт Токаев является председателем Совета. Крымбек Кушербаев - заместителем председателя. Ерлан Карин назначен секретарем. Членами Национального совета стали известные правозащитники, политологи, эксперты.

Экономика

Холдинг "Байтерек" намерен продолжить курс на обеспечение финансовой стабильности страны. За 2018 год в рамках прямого кредитования профинансировано 17 инвестиционных проектов на 329,9 млрд тенге.

Национальный управляющий холдинг "Байтерек" является одним из ключевых операторов правительства и работа холдинга направлена на содействие устойчивому экономическому развитию страны через финансирование и оказание поддержки приоритетным секторам экономики.

На сегодняшний день в группе Холдинга два института развития имеют статус банков – АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) и АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (ЖССБК). БРК оказывает поддержку предпринимательству в сегменте крупного бизнеса, предоставляет средне- и долгосрочные инструменты финансирования. ЖССБК обеспечивает финансовую доступность жилья.

Развитию финансового сектора страны также способствуют инструменты еще двух дочерних организаций Холдинга – АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" (КИК). "Даму" предоставляет финансирование проектам малого и среднего предпринимательства через обусловленное размещение средств в банках второго уровня, субсидирование ставки, гарантирование. КИК выкупает ипотечные пулы БВУ.

Доля кредитного портфеля БРК в совокупном долгосрочном кредитовании предприятий обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры составила 48% на конец 2018 года. Это значит, что каждый второй тенге в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру были за счет БРК.

Основным направлением деятельности является поддержка проектов обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры. Наибольшие доли кредитного портфеля БРК занимают проекты в нефтепереработке (39%), металлургии (29,9%), энергетике (15%) и химической промышленности (3,8%). За 2018 год в рамках прямого кредитования профинансировано 17 инвестиционных проектов на 329,9 млрд тенге, обеспечено предэкспортное финансирование 13 проектов на 113,3 млрд тенге.

Помимо этого есть программа межбанковского кредитования, которая за время существования показала свои результаты. По этой программе профинансировано 115 проектов в обрабатывающей промышленности на общую сумму 126,7 млрд тенге, с учетом вторичного освоения. В разрезе отраслей наибольшую долю занимают проекты в сфере пищевой промышленности (40,5%) и производства стройматериалов (19,1%).

На расширенном заседании Правительства РК Президент отметил, что финансовая система нашей страны, прежде всего, банковский сектор нуждается в серьезной реформе. При этом холдинг "Байтерек" намерен продолжить курс на обеспечение финансовой стабильности страны.

Партнер АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") – АО "АгромашХолдинг KZ" увеличило уровень локализации по производству комбайнов до 60%. На текущий момент это один из самых высоких показателей по стране. По словам представителей пресс-службы предприятия, в будущем также планируется перейти к операциям по изготовлению заготовок, включая сварку, раскрой и покраску наклонной камеры и транспортера к ней, что позволит значительно углубить технологический процесс.

АО "АгромашХолдинг KZ" - первое предприятие в Казахстане, подписавшее соглашение о промышленной сборке для повышения локализации на заводе. Уже сейчас можно увидеть положительный результат – 60%, один из самых высоких показателей по стране. Тем не менее, по словам представителей компании, это не предел. На 7 год производства планируется увеличить спектр операций, в частности перейти к глубокому производству заготовок, включая сварку, гибку, раскрой, покраску наклонной камеры и транспортера к ней, кабины и т.д. Введение таких новшеств позволит сделать процесс производства более технологичным, а также в разы увеличит имеющуюся локализацию.

До конца текущего года планируется произвести более 400 единиц зерноуборочных комбайнов марки "ESSIL", более 300 единиц прицепной и навесной техники и порядка 250 единиц тракторов среднего тягового класса. На сегодняшний день предприятием ежегодно производится около 45% комбайнов от всего рынка. В планах - нарастить объемы производства до 1 000 единиц комбайнов в год.

Завод проводит активную работу по улучшению сотрудничества и поиску новых возможностей для увеличения рынка сбыта. В апреле этого года предприятие достигло договоренности с АО "Петербургский тракторный завод", в частности стороны подписали дорожную карту по реализации проекта "Организация производства тракторов марки "Кировец" и комплектующих к ним на АО "Агромашхолдинг KZ".

Модернизация и расширение мощностей предприятия стала возможна благодаря поддержке Банка Развития. БРК является партнером АО "АгромашХолдинг KZ" сразу по двум направлениям: восстановление мощностей Костанайского дизельного завода и создание сети сервисных центров по обслуживанию сельскохозяйственной техники, а также расширение и модернизация сервисных центров по реализации и обслуживанию сельскохозяйственной техники.

У вкладчиков АО "Банк Астаны" появилась возможность еще в течение полугода получать возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) во всех филиалах и отделениях АО "Евразийский банк" (банк-агент). Соответствующее соглашение подписано между КФГД и АО "Евразийский банк". Как сообщили в фонде, с 26 января 2019 года в банк-агент за возмещением обратились 52 тысячи вкладчиков "Банка Астаны". Выплачено возмещение на общую сумму 36,9 миллиардов тенге. Таким образом, обязательства КФГД перед вкладчиками АО "Банк Астаны" погашены на 98,4%. Оставшиеся 1,6% — это в основном небольшие остатки на счетах, за получением которых люди, как правило, не торопятся. В частности, 64% вкладчиков банка имели депозиты менее одной тысячи тенге, 79% вкладчиков – менее пяти тысяч тенге. Количество пока не обратившихся за выплатой вкладчиков составляет 216 000 человек.

Cпустя полгода после начала выплаты вкладчики "Банка Астаны" продолжают обращаться в банк-агент. В течение последнего месяца поступало от 34 до 115 заявлений в день, сумма выплат составляла от 1,7 до 9,6 миллионов тенге ежедневно.

КФГД и АО "Евразийский банк" считают целесообразным и далее обеспечить вкладчикам АО "Банк Астаны" возможность обратиться за возмещением в своем городе, в своем районе, и получить быстрое и удобное обслуживание. Банк-агент располагает 17 филиалами и 114 отделениями в 33 городах Казахстана, а сама операция выдачи или перевода денег не превышает 15 минут. За возмещением можно обратиться в любое отделение в любой рабочий день до 26 января 2020 года.

Единственный необходимый документ для вкладчика – это удостоверение личности и заявление, бланк которого можно получить и заполнить в отделении банка-агента. Допускается и подача заявления доверенным лицом – в этом случае понадобится нотариально удостоверенная доверенность на получение возмещения.

Деньги по выбору вкладчика могут быть выплачены наличными или переводом на действующий счет вкладчика в любом банке, также можно открыть депозит в банке-агенте на сумму возмещения.

Ограничат ли въезд в Казахстан автомобилям из стран ЕАЭС

В начале июля 2019 года глава МВД Ерлан Тургумбаев рассказал о планах по введению в стране временной регистрации автомобилей с армянскими, кыргызскими, белорусскими и российскими номерами. Данная новость взбудоражила казахстанских автолюбителей, и среди них стали распространяться слухи о том, что планируется также ограничить въезд и передвижение по Казахстану авто с госномерами вышеперечисленных стран.

Как сообщили в МВД РК, введения ограничения на въезд и передвижение по территории страны автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане, Армении, России и Беларуси, не планируется. Предлагается лишь ввести процедуру временной регистрации транспортных средств, ввозимых из указанных стран для временной эксплуатации на территории Республики Казахстан.

Что касается вопроса о том, сколько всего в Казахстане автомобилей с номерами вышеперечисленных государств, в МВД пояснили, что с учетом того, что в настоящее время иностранные автомобили не проходят процедуру временной регистрации в РК, такой информации полицейские предоставить не могут.

- При этом, согласно нормам административного законодательства водители данных транспортных средств привлекаются к административной ответственности за нарушения ПДД на общих основаниях, и введение каких-либо отдельных норм по привлечению к ответственности таких водителей не предполагается. В случае если граждане стали свидетелями нарушения ПДД любым участником дорожного движения, они могут их зафиксировать и направить в ДП по территориальности, в том числе через портал электронного правительства, ведомственные веб-сайты, блоги первых руководителей ДП, а также ведомственные страницы в популярных социальных сетях, – отметили в МВД РК.

Также в ведомстве рассказали, как будет производиться временная регистрация для владельцев авто с не казахстанскими номерами, и какие именно автомобили признаются иностранными. "Введение временной регистрации иностранных транспортных средств не создаст дополнительных барьеров для их владельцев, так как данная процедура будет оказываться в онлайн режиме на бесплатной основе. Также информируем, что автомобили, прошедшие таможенную очистку в льготном режиме в Кыргызской Республике с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года и в Республике Армении с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года признаются иностранными автомобилями. Данные автомобили могут ввозиться на территорию Республики Казахстан только лицами, постоянно проживающими на территории Кыргызской Республики и Республики Армения. Ввоз и использование указанных автомобилей иными лицами, а также отчуждение, передача в пользование иных лиц допускаются при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов", – указано в официальном ответе МВД РК.

Назначения

Назначен новый замминистра внутренних дел РК - Арыстангани Заппаров. С января 2018 года он работал начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан. В апреле 2019 года был назначен начальником ДП Кызылординской области.

Бейбит Исабаев назначен руководителем Представительства Президента РК в Парламенте. На этой должности он сменил Нурпеисова Кайрата, освобожденного с поста в связи с переходом на другую работу. До этого Исабаев был послом в Азербайджане.

Аружан Саин назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан. Сауле Айтпаева освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан.

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Махамбет Абисатов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел, которую он занимал с апреля 2019 года. В июне этого года в Сети появилась запись совещания в ДП Актюбинской области, на которой тогда еще глава региональной полиции Абисатов матом давал характеристики подчиненным и объяснял, как им надо работать. По данному факту была проверка.

После освобождения от должности Абисатов сделал заявление.

"Касательно распространенных в YouTube аудиороликов, это действительно мои слова, сказанные не на публичных совещаниях, а в приватных разговорах на три-четыре человека в узком кругу, в ноябре 2017 года. Публичными их сделали те, кто незаконно осуществлял аудиозаписи, смонтировал и выложил их в социальные сети. У каждого человека есть исподнее белье. Мое обнажили, как могут сделать это с каждым. Согласно п.10 ст.57 Закона РК "О правоохранительной службе", здесь нет юридических оснований для дисциплинарной ответственности. Однако есть совесть и долг. Я никогда не прятался за спинами командиров и подчиненных. Поэтому в первый же день 1 июня т.г. подал рапорт об отставке и, ожидая разрешения процедурных вопросов, не мог комментировать происходящее. Тысячи полицейских круглосуточно несут службу по охране правопорядка, защищая людей от насилия и преступности. Все они готовы и каждый день отдают свои жизни за то, чтобы жизнь простых людей была спокойной и безопасной. Поэтому я должен поступить честно и считаю своим долгом уйти в отставку, чтобы не бросать тень упрека на своих коллег. Полиция не такая, как я, в ней немало людей высокой культуры. Я всю жизнь проработал на передовой и, к сожалению, впитал язык той криминальной части общества, от которой защищал людей на протяжении 36 лет своей службы. Грязь в белых перчатках не убирают и, работая в другой сфере, я бы и в кулуарах разговаривал сегодня иначе. …В аудиоролике речь шла даже не о всех сотрудниках актюбинской полиции, а только о тех, кто безалаберно относился к народным деньгам и казенному имуществу. Тем не менее, хочу публично принести извинения каждому жителю Актобе, Караганды и всем тем, кого задели мои слова. …Аудиоролики были смонтированы, проданы и размещены в соцсетях людьми, не имеющими к Актобе никакого отношения. Эти люди известны. Первый аудиоролик специально был смонтирован ими таким образом, чтобы создать общественное мнение о том, что это дело рук актюбинцев, что в принципе и получилось. Так обычно поступают, пытаясь запутать следы своих подлостей…".

Завершил свое заявление Абисатов словами, что будет работать над своим культурным уровнем, продолжая оставаться гражданином и патриотом своей страны, работая на ее благо.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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