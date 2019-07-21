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Необычный свадебный кортеж сняли на видео в Алматы

Пользователи соцсети отметили креативный и весьма бюджетный подход к кортежу.

Фото : Pixabay21 июля 2019, 10:51

Необычный свадебный кортеж сняли на видео очевидцы в Алматы, передает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована в Instagram.

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Необычную гулянку сняли на видео в Алматы))) поздравляем ????????

Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris.p.almaty) 20 Июл 2019 в 3:51 PDT

На кадрах видно, как молодожены катаются на электросамокатах. За ними едут друг жениха с подружкой невесты.

Пользователи соцсети отметили креативный и весьма бюджетный подход к кортежу.


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