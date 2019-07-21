Необычный свадебный кортеж сняли на видео в Алматы

Пользователи соцсети отметили креативный и весьма бюджетный подход к кортежу.

Необычный свадебный кортеж сняли на видео очевидцы в Алматы, передает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована в Instagram.

На кадрах видно, как молодожены катаются на электросамокатах. За ними едут друг жениха с подружкой невесты.

Пользователи соцсети отметили креативный и весьма бюджетный подход к кортежу.

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