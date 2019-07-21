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В Украине начались досрочные выборы в Раду

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Фото : Pixabay21 июля 2019, 12:51

В Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду, сообщает РИА Новости.

Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (11.00 до 23.00 по времени Нур-Султана).

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.


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