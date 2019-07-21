Сагинтаев выехал на проблемные места в Алматы

Необходимы вода, свет, дороги, регулярное автобусное движение. Вопросы взаимосвязанные - аким.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев совершил выезды на проблемные места, сообщает Zakon.kz.

Жители южной столицы обозначали проблемы в аккаунтах акима в соцсетях - микрорайон Акжар Наурызбайский район. Улицы Молдагуловой, (Мақаншы - Жабай), Жауқазын.

- Справедливо ставят вопросы качества жизни: необходимы вода, свет, дороги, регулярное автобусное движение. Вопросы взаимосвязанные, - написал Сагинтаев в Instagram.

По его словам, их необходимо решать пошагово.

- Первое - решить проблему водозабора. Провести централизованное водоснабжение. Второе - провести на улицы свет. Третье - после завершения земляных и монтажно-строительных работ по прокладке сетей привести в порядок дороги. Будем решать поэтапно. Приоритет - вода, - сообщил аким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b) 20 Июл 2019 в 11:33 PDT

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