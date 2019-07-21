Баландин завоевал вторую лицензию на Олимпиаду в Токио

На дистанции 100 метров брассом олимпийский чемпион финишировал шестым в своем заплыве.

21 июля в Кванджу в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в борьбу за медали вступили казахстанские пловцы. В первый же день лидеру нашей команды Дмитрию Баландину удалось выполнить квалификационный норматив на участие в Олимпиаде-2020, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На дистанции 100 метров брассом олимпийский чемпион финишировал шестым в своем заплыве. Его время составило 59.56. Дмитрий преодолел стометровку по квалификационному нормативу А, который равняется 59.93. Таким образом, Баландин завоевал вторую лицензию на ОИ в Токио, а также с 13 результатом вышел в полуфинал ЧМ. Отметим, что ранее в рамках мирового турнира Champions Swim Series казахстанец квалифицировался на Игры на своей коронной и основной дистанции - 200 метров брассом.

Первое место по итогам предварительного раунда удерживает британец Адам Пити (57,59), второе место занял Илья Шиманович (58,87), а замкнул тройку лидеров Ясухиро Косеки (58,91). Заплывы в рамках 1/2 финала состоятся сегодня, 21 июля вечером, по времени Южной Кореи.

Также в квалификации выступил еще один из лидеров казахстанской команды - Адильбек Мусин. На дистанции на 50 метров баттерфляем в предварительном раунде он финишировал вторым в своем заплыве, показав время 23:64. Этот результат не позволил ему выйти в полуфинал мирового первенства (Мусин является запасным с 17-м временем, уступив одну сотую пловцу, ставшего 16-м), однако он улучшил личное высшее достижение и обновил рекорд Казахстана.

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