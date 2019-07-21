16-летний спасатель утонул в Бурабае

В настоящее время тело мальчика отправлено родственникам.

16-летний подросток утонул при купании на озере Большое Чебачье в Бурабайском районе. Об этом сообщает "Хабар 24", передает Zakon.kz.

Трагический случай произошел 19 июля. Мальчик приехал с группой спортсменов из Жамбылской области на республиканские соревнования "Юный спасатель". После завершения состязаний во время частной экскурсии ребята решили искупаться в озере.

Заметив отсутствие молодого человека, тренер незамедлительно вызвал спасателей. В течение 10 минут они извлекли из воды спортсмена без признаков жизни.

В настоящее время тело мальчика отправлено родственникам. Бурабайским районным отделом ведется досудебное расследование.

- Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Кокшетау. После проведения экспертизы и оформления документов на транспортировку 20 июля в 9:30 тело было направлено в город Нур-Султан для дальнейшей транспортировки в Шымкент. Однако рейс самолета переносили два раза по неизвестным причинам. Сегодня утром 21 июля в 10 часов тело было доставлено в город Шымкент для дальнейшей передачи родственникам в Тараз. Перевозкой занималась фирма, специализирующаяся на ритуальных услугах, - сообщил замначальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

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