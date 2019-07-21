Опубликован видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Расширенное заседание правительства, совещание с акимами и множество ответственных встреч.
Фото : Акорда21 июля 2019, 16:19
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 15 по 21 июля 2019 года, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь Президента Берик Уали поделился видеоотчетом на своей странице в Facebook.
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