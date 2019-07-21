Четверо детей отравились волчьей ягодой в СКО. Один погиб

Их мама решила сначала, что это просто пищевое отравление.

Четверо детей отравились ягодами в СКО. Одни погиб, передает "Казинформ".

Дети одной семьи отравились 16 июля в Уалихановском районе. Санавиация доставила их на следующий день в Петропавловск. Пятилетний ребенок из этой семьи погиб. Малыш уснул и не проснулся.

Их мама решила сначала, что это просто пищевое отравление. Похожие симптомы были и у нее - тошнота и рвота.

- Доставлены были трое детей – в возрасте 11-ти, 8-ми лет и 8 месяцев. Дети рассказали, что накануне они употребляли ягоды неизвестного происхождения. При поступлении жаловались на тошноту, рвоту, диарею. Состояние детей оценивалось как тяжелое. Лечение было направлено на дезинтоксикационную терапию. На следующий день им стало легче, детей перевели в отделение нефрологии. Сейчас они чувствуют себя хорошо, их выписали из больницы, - проинформировала врач анестезиолог-реаниматолог детской областной больницы Екатерина Живнодей.

Волчья ягода известна как одно из самых ядовитых растений. В ботанических справочниках указано, что наиболее ядовиты ягоды. Опасной для жизни дозой считаются пять ягод.

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