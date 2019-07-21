Уснул за рулем - четыре человека погибли в Жамбылской области

Водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами.

21 июля около 6 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области, в десяти километрах от села Соганды республиканской автотрассы "Кордай - Алматы", произошло ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

По предварительной версии, водитель легковой автомашины марки Mercedes-Benz E 200 заснул за рулем и совершил столкновение с задней частью попутно следовавшей грузовой автомашины марки Mercedes-Benz 814. В результате ДТП на месте скончались четверо пассажиров легковой автомашины Mercedes-Benz E 200, водитель доставлен в Центральную больницу Кордайского района с многочисленными травмами.

Начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК.

Департамент полиции предупреждает: в связи с аномальной жарой, сезоном отпусков и школьных каникул, а также плотностью движения на трассах необходимо выезжать в дорогу максимально отдохнувшим и сконцентрированным. Однако, не все водители придерживаются таких жизненно важных правил, о чем свидетельствует эта трагедия.

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