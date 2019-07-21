Россию заподозрили в причастности к задержанию британского танкера

Британские спецслужбы предположили, что причиной инцидента стала "российская шпионская технология".

Два разведывательных агентства Великобритании — служба британской внешней разведки МI-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) — расследуют версию о том, что Россия якобы может быть в той или иной мере причастна к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero. Об этом в воскресенье пишет газета Sunday Mirror, передает ТАСС.

Ссылаясь на источники в службах безопасности, издание сообщает, что МI-6 и GCHQ выясняют, заманили ли танкер в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которую иранская разведка могла распространять с помощью "российских шпионских технологий". Газета также ссылается и на источник в оборонном ведомстве, который информировал о том, что британский фрегат Montrose бросился на помощь танкеру, но прибыл на место происшествия с 10-минутным опозданием. Данный источник также сообщил, что в момент отдачи приказа фрегату танкер еще находился в территориальных водах Омана, но когда Montrose прибыл на место инцидента, Stena Impero уже заставили зайти в воды, подконтрольные Ирану.

По мнению британского таблоида, здесь не обошлось без "личного одобрения" президента России Путина.

Лондон грозит Тегерану жестким ответом, если проблема не разрешится в ближайшее время.

Накануне 20 июля чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA рекомендовал британским морским судам "держаться подальше" от Ормузского пролива.

19 июля иранской стороной в Ормузском проливе был арестован британский нефтяной танкер Stena Impero. Основанием для задержания называется несоблюдение международных морских правил.

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