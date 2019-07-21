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Стендап-комик умер на сцене во время выступления

Первоначально зрители подумали, что это - часть шоу

Фото : Justdial21 июля 2019, 18:45

36-летний Манджунатх Найду отработал на сцене около 15 минут и уже завершал выступление. В какой-то момент он сообщил зрителям, что чувствует сильную тревогу. Юморист начал тяжело дышать и сел на скамейку, пытаясь восстановить дыхание. Но спустя несколько минут рухнул на глазах у 80 зрителей, сообщает РИА Новости.

Первоначально зрители подумали, что случившееся — часть шоу. Через некоторое время на сцену выбежали сотрудники отеля, чтобы помочь артисту. Позднее на место ЧП прибыли медики, которые безуспешно пытались реанимировать комика.


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