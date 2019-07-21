Загоревшиеся в Алматы гаражи попали на видео
Жертв и пострадавших нет.
Фото : Пресс-служба ДЧС города Алматы21 июля 2019, 18:52
В Турксибском районе Алматы горели гаражи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.
21 июля в 16:50 на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о пожаре по адресу - Турксибский район, ул. Чернышеского около д. 33,
Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 16:58 часов.
По прибытии выяснилось, что горели гаражи. В 18:00 пожар был локализован, в 18:11 ликвидирован.
Площадь пожара составила 50 кв.м.
Жертв и пострадавших нет.
Видео: kris.p.almaty
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