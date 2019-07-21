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Военные перехватили дрон над Арысью

Факт несанкционированного полета беспилотного летательного аппарата зарегистрирован сотрудниками военной полиции.

Фото : quadrocoptery.ru21 июля 2019, 20:16

Министерство обороны сообщает, что 21 июля 2019 года в 10.25 в городе Арысь с использованием технических средств противодронного устройства путем перехвата сигнала управления дроном был предотвращен несанкционированный полет и съемки с беспилотного летательного аппарата. БПЛА был захвачен и позже возвращен владельцу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Факт несанкционированного полета беспилотного летательного аппарата зарегистрирован сотрудниками военной полиции. Материалы для дальнейшего разбирательства переданы в Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Следует отметить, что несанкционированный полет БПЛА (дрона) влечет административную ответственность, квалифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства и предусматривает штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей.

В этой связи, Министерство обороны напоминает о запрете полетов над территориями соединений и воинских частей, и недопустимости проведения несанкционированных съемок. Военные объекты оснащены средствами перехвата и уничтожения дронов.


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