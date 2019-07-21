Токаев: Я видел как расстреливали коррупционеров в Китае

Социализм не умер. Но я его сторонник только в смысле с социального равенства.

На вопрос журналиста Алексея Пивоварова, что президент думает о Китае, о его социальной политике и экономическом развитии, Касым-Жомарт Токаев ответил, что был в Китае, лично видел, как расстреливали коррупционеров на стадионе, сообщает Zakon.kz.

На 31 канале продолжается показ фильма "Президент 2.0".

- Я был на площади Тяньаньмэнь в тот день, когда там начались волнения, - рассказывает президент.

Китайская молодежь была под сильным впечатлением от перестройки в СССР. Когда Горбачев приехал в Китай, множество людей высыпали на улицы и приветствовали его.

И перед Китайским руководством стояла серьезная задача. Им надо было показать, что перестройка – тупиковый путь. Надо заниматься экономикой. Что социализм не исчерпал свой потенциал, а радикальные экономические реформы приводят к социальному напряжению.

Я должен сказать, что понимаю, почему в КНР пошли тем путем, которым пошли. Но это не значит, что я ратую за социализм. Но социализм не умер. А я его сторонник только в смысле с социального равенства. И твердый сторонник частной собственности.

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