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Казахстанский теннисист пробился в финал американского турнира

Матч продлился три сета.

Фото : inbusiness.kz22 июля 2019, 00:27

Казахстанец Александр Бублик вышел в финал теннисного турнира ATP 250 в американском Ньюпорте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале он встретился с испанцем Марселем Гранольерсом. Матч продлился три сета. Итоговый счет - 7:6(7:5), 3:6, 6:4. Финал пройдет 22 июля. Соперником Бублика будет Джон Изнер (США).


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