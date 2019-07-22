Казахстанский теннисист пробился в финал американского турнира

Матч продлился три сета.

Казахстанец Александр Бублик вышел в финал теннисного турнира ATP 250 в американском Ньюпорте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале он встретился с испанцем Марселем Гранольерсом. Матч продлился три сета. Итоговый счет - 7:6(7:5), 3:6, 6:4. Финал пройдет 22 июля. Соперником Бублика будет Джон Изнер (США).

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