Пентагон показал видео самолетом Венесуэлы, "угрожавшим" разведчику США

По мнению Пентагона, подобное поведение показывает безрассудство лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

Венесуэльский истребитель Су-30 российского производства "агрессивно сопровождал" самолет США EP-3 Aries II, заявило Южное командование Вооруженных сил США на своей странице в "Фейсбуке", сообщает Life.ru.

По информации американских военных, полет состоялся 19 июля над Карибским морем, где самолет США выполнял "международно признанную и одобренную миссию". В командовании сообщили, что сопровождение происходило на небезопасном расстоянии и несло угрозу американскому самолету и его экипажу.

— Это действие демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро, — сказано в сообщении.

Кроме того, по мнению командования, подобное поведение показывает безрассудство и самого лидера Венесуэлы, которое якобы "подрывает международное верховенство закона".

Ранее Минобороны Венесуэлы обвинило в нарушении воздушного пространства американский летательный аппарат. По заявлению латиноамериканского государства, самолет США вошел в воздушное пространство Венесуэлы, не назвал свою частоту и не соблюдал необходимые процедуры.

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