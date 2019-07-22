"Слуга народа" набирает почти 42% голосов после обработки 20,75% протоколов

Третье место держит партия бывшего президента Петра Порошенко.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 41,98% голосов на выборах в Раду, второй идет партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь"(12,55%), свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20,75% протоколов, сообщает РИА Новости.

Третье место держит партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,67%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,38%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,33%.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

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