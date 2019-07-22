Елена Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира серии WTA

Я очень довольна результатом - спортсменка.

С 15 по 21 июля в столице Румынии Бухаресте проходил турнир WTA с призовым фондом 250 000 долларов, на котором наша соотечественница Елена Рыбакина стала обладательницей главного трофея.

В финальном матче 20-летняя Рыбакина очень уверено обыграла хозяйку кортов 24-летнюю Патрисию Марию Тиг. Двухсетовый матч, который длился чуть более одного часа, закончился со счетом 6:2, 6:0 в пользу казахстанки.

Благодаря этой победе Елена Рыбакина с нынешней 106-й позиции мирового рейтинга уверено поднимается на 66-ю строчку. Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов поздравил спортсменку с блестящим результатом и пожелал ей таких же успехов в предстоящих турнирах американской серии.

В первом круге соревнований с результатом 7:5, 7:6 (7:4) Елена обыграла чемпионку юниорского "Ролан Гарроса" 2015 года - испанку Паолу Бадосу. Затем с разгромом одолела румынку Жаклин Кристин – 6:1, 6:0. В четвертьфинале обошла победительницу US Open-2015 в парном разряде Викторию Кузмову из Словакии - 7;6, (7:4), 6:3, а в полуфинале нанесла поражение итальянке Мартине Ди Джузеппе – 6:3, 6:2.

В интервью пресс-службе WTA Елена Рыбакина выразила свою благодарность.

- Это была великолепная неделя! Я очень довольна результатом. Спасибо моему тренеру, - сказала она.

Подобные достижения отечественных теннисистов на мировой арене служат прямым доказательством того, что многолетняя, ежедневная работа Федерации тенниса Казахстана по развитию и популяризации тенниса в стране дает свои самые главные результаты.

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