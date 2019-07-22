Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Елена Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира серии WTA

Я очень довольна результатом - спортсменка.

Фото : Спорт-Экспресс22 июля 2019, 09:05

С 15 по 21 июля в столице Румынии Бухаресте проходил турнир WTA с призовым фондом 250 000 долларов, на котором наша соотечественница Елена Рыбакина стала обладательницей главного трофея.

В финальном матче 20-летняя Рыбакина очень уверено обыграла хозяйку кортов 24-летнюю Патрисию Марию Тиг. Двухсетовый матч, который длился чуть более одного часа, закончился со счетом 6:2, 6:0 в пользу казахстанки.

Благодаря этой победе Елена Рыбакина с нынешней 106-й позиции мирового рейтинга уверено поднимается на 66-ю строчку. Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов поздравил спортсменку с блестящим результатом и пожелал ей таких же успехов в предстоящих турнирах американской серии.

В первом круге соревнований с результатом 7:5, 7:6 (7:4) Елена обыграла чемпионку юниорского "Ролан Гарроса" 2015 года - испанку Паолу Бадосу. Затем с разгромом одолела румынку Жаклин Кристин – 6:1, 6:0. В четвертьфинале обошла победительницу US Open-2015 в парном разряде Викторию Кузмову из Словакии - 7;6, (7:4), 6:3, а в полуфинале нанесла поражение итальянке Мартине Ди Джузеппе – 6:3, 6:2.

В интервью пресс-службе WTA Елена Рыбакина выразила свою благодарность.

- Это была великолепная неделя! Я очень довольна результатом. Спасибо моему тренеру, - сказала она.

Подобные достижения отечественных теннисистов на мировой арене служат прямым доказательством того, что многолетняя, ежедневная работа Федерации тенниса Казахстана по развитию и популяризации тенниса в стране дает свои самые главные результаты.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты