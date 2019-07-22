На большей территории Казахстана пройдут осадки

Местами по республике усилится ветер, возможно выпадение града, в северных и центральных регионах ожидается шквал, на юго-западе пыльная буря, северо-востоке туман.

С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана местами ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, лишь на юго-западе и юге сохраняется погода без осадков, передает Zakon.kz.

Местами по республике усилится ветер, возможно выпадение града, в северных и центральных регионах ожидается шквал, на юго-западе пыльная буря, северо-востоке туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области местами – туман. В Карагандинской, днем Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, днем Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Алматинской области местами – гроза. Днем в Алматинской области ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Кызылординской, местами Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Алматинской, , Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 34°, частично облачно.

Погода в Нур-Султане днем 24°, частично облачно: гроза с дождем.

Прогноз погоды на 22 июля.

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