Кульгинов предложил очистить берега рек Есиль и Карасу

Аким столицы Алтай Кульгинов вновь приглашает принять участие в городской акции всех неравнодушных, передает Zakon.kz.

20 июля стартовало экологическое движение #Birge #TazaQazaqstan.

В эту субботу 27 июля мы принимаем экологическую эстафету.

Предлагаем очистить берега рек Есиль и Карасу по объездной с аэропорта в сторону Карагандинской трассы.

Всех неравнодушных приглашаем принять участие. pic.twitter.com/dEgFEVXRci