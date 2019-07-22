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Кульгинов предложил очистить берега рек Есиль и Карасу

Городская экоакция пройдет 27 июля.

Фото : astana.gov.kz22 июля 2019, 09:40

Аким столицы Алтай Кульгинов вновь приглашает принять участие в городской акции всех неравнодушных, передает Zakon.kz.

- 20 июля стартовало экологическое движение #Birge #TazaQazaqstan. В эту субботу 27 июля мы принимаем экологическую эстафету. Предлагаем очистить берега рек Есиль и Карасу по объездной с аэропорта в сторону Карагандинской трассы. Всех неравнодушных приглашаем принять участие, - написал он в twitter.


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