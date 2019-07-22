Азербайджанец украл смартфон у павлодарца

В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению других преступлений на территории области.

В Павлодаре 33-летний гражданин Республики Азербайджан попался на краже мобильного телефона стоимостью 75 000 тенге, который похитил из салона автомобиля "Газель", сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции.

- По горячим следам злоумышленника задержали. С задержанным, ранее судимым за грабеж, проводятся следственные действия в рамках открытого по факту кражи уголовного производства, - рассказали в полиции.

В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению других преступлений на территории области.

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