Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Азербайджанец украл смартфон у павлодарца

В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению других преступлений на территории области.

Фото : tumenpro.ru22 июля 2019, 09:46

В Павлодаре 33-летний гражданин Республики Азербайджан попался на краже мобильного телефона стоимостью 75 000 тенге, который похитил из салона автомобиля "Газель", сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции.

- По горячим следам злоумышленника задержали. С задержанным, ранее судимым за грабеж, проводятся следственные действия в рамках открытого по факту кражи уголовного производства, - рассказали в полиции.

В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению других преступлений на территории области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты