Азербайджанец украл смартфон у павлодарца
В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению других преступлений на территории области.
Фото : tumenpro.ru22 июля 2019, 09:46
В Павлодаре 33-летний гражданин Республики Азербайджан попался на краже мобильного телефона стоимостью 75 000 тенге, который похитил из салона автомобиля "Газель", сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции.
- По горячим следам злоумышленника задержали. С задержанным, ранее судимым за грабеж, проводятся следственные действия в рамках открытого по факту кражи уголовного производства, - рассказали в полиции.
В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению других преступлений на территории области.
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