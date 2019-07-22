Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Женщина стала жертвой ДТП в Павлодарской области

35-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, водитель и двое малолетних детей 2014 и 2017 годов рождения с травмами госпитализированы в больницу.

Фото : Inbusiness.kz22 июля 2019, 10:00

Сразу два дорожно-транспортных происшествия произошли в выходной день в Павлодарской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

На автодороге "Калкаман-Керней" Баянаульского района, 35-летний водитель автомашины Mitsubishi Galant не справившись с рулевым управлением совершил опрокидывание. В результате ДТП 35-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, водитель и двое малолетних детей 2014 и 2017 годов рождения с травмами госпитализированы в больницу. Автомашина водворена на штрафную стоянку.

В Иртышском районе, виновником ДТП стала выбежавшая на проезжую часть косуля.

В 23.50 часов на 245 километре автодороги "Павлодар-Русская поляна" вблизи с.Агашорын Иртышского района, 37-летний водитель мотоцикла "Ява-350" совершил столкновение с выбежавшей на проезжую часть косулей. В результате ДТП, 18-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу.

По данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 345 УК Республики Казахстан.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты