Азарт под контролем: услуги казино сократились

86% от всего объема услуг в секторе генерируют 2 зоны отдыха: Капшагай и Боровое.

Объем услуг по организации азартных игр и заключению пари за январь–март текущего года составил 3,1 млрд тг. Индекс физического объема оказанных услуг к прошлому году составил 53,3%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Info finprom.kz.

Для сравнения: годом ранее объем оказанных услуг составлял чуть более 5,4 млрд тг. В последний раз более низкий показатель объема услуг в соответствующем периоде был зафиксирован лишь в 2010 году.

В первом квартале 2019 года деятельность по организации азартных игр и заключению пари оказывали в 10 из 17 регионов РК, в первом квартале 2018 года — в 15 из 16 регионов.

Наибольший объем услуг в данной сфере — в Алматинской области, что неудивительно: на территории расположенного здесь Капшагайского водохранилища можно размещать казино и залы игровых автоматов на законном основании. Впрочем, это всего 2,3 млрд тг — на 31,1% меньше, чем в прошлом году.

Вторая зона, в которой можно размещать казино и автоматы — курорт Боровое в Щучинском районе Акмолинской области. Область по объему услуг занимает второе место: 426,7 млн тг, рост за год — на 4,8%.

Замыкает тройку лидеров город Алматы, где, при запрете казино и залов игровых автоматов, расположены ипподром с кассами тотализатора и многочисленные букмекерские конторы: 231,2 млн тг — на 6,5% меньше, чем за январь–март 2018 года.

Почти 94% от всего объема оказанных услуг по организации азартных игр и заключению пари приходится на средние и крупные предприятия: средние — 1,9 млрд тг, или 59,4% от всего объема, крупные — 1,1 млрд тг, или 34,3%.

На малые предприятия приходится лишь 188,2 млн тг, или 6%, на ИП — всего 6,5 млн тг, или 0,2%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!