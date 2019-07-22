В РК изменили тарифы за услуги, предоставляемые природными заповедниками туристам

Тарифы на услуги устанавливаются в соответствии с законом "Об особо охраняемых природных территориях".

Приказом и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 20 июня 2019 года внесены изменения и дополнения в приказ "Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями", сообщает Zakon.kz.

В частности, внесены изменения в размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским ГУ "Алматинский государственный природный заповедник":

размеры тарифов за услуги, предоставляемые РГУ "Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник":

размеры тарифов за услуги, предоставляемые РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк":

Предоставление мест для размещения кемпингов (юрт, беседок), из расчета одного квадратного метра в сутки – 128 тенге.

Предоставление объектов общественного питания (ресторанов, кафе, столовых), торговли или мест для их размещения из расчета одного квадратного метра в сутки – 73 тенге.

Предоставление мест для размещения гостиниц, мотелей, туристских баз из расчета на один гектар в месяц, за исключением мест для размещения объектов общественного питания (ресторанов, кафе, столовых) – 9000 тенге.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (18 июля).

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