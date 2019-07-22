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Бердымухамедов поручил отправить гуманитарную помощь в Афганистан

Передача будет осуществлена на безвозмездной основе.

Фото : ИА REX22 июля 2019, 11:06

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке в Афганистан новой партии гуманитарной помощи, передает электронная газета "Золотой век".

- Президент Туркменистана подписал распоряжение, в соответствии с которым Министерству образования, Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, Министерству торговли и внешнеэкономических связей, Министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана предписано безвозмездно передать установленную документом продукцию Исламской Республике Афганистан в качестве гуманитарной помощи, - говорится в сообщении.

По информации turkmenportal.com, в июле в Афганистан была доставлена в виде гуманитарного груза первая партия экологически чистого бензина, отгруженная в Туркменистане с единственного в мире завода по производству синтетического бензина из природного газа.

21 июля некоторые СМИ сообщили о смерти Гурбангулы Бердымухамедова. Позднее посольство Туркменистана в РФ опровергло эту информацию.


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