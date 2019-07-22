Назначен директор СЦК при Президенте РК

Им стал Калиев Талгат.

Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений. Распоряжением Президента назначен директор республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

- Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан, - отмечается в сообщении.

22 июля Токаев постановил создать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан в городе Нур-Султане со штатной численностью в 33 единицы.

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