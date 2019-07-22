В Счетном комитете назвали причины убытков "КазАгро"

В 2017 году убыток составил 126 млрд тенге, в 2018 – 119,1 млрд тенге, сложившийся в основном в самой материнской компании.

Государственным аудитом в АО "НУХ КазАгро" выявлены финансовые нарушения в сумме 47,1 млн тенге по бюджетной программе 258 "Увеличение уставного капитала АО "КазАгро" для реализации госполитики по стимулированию развития агропромышленного комплекса при кредитовании заемщиков на приобретение крупнорогатого скота и сельскохозяйственной техники, пишет Zakon.kz.

Неэффективное использование финансовых средств и активов квазигосударственного сектора в сумме 392,5 млрд тенге АО "НУХ "КазАгро" допущено вследствие убытков от обесценивания в связи с ухудшением финансового состояния банков, проинвестированных проектов, не вышедших на проектную мощность и т.д.

Материалы госаудита, проведенного в АО "НУХ "КазАгро", в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 5 Закона РК "О государственном аудите и финансовом контроле" от 12 ноября 2015 года №392-V переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Также 29 материалов с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы.

По итогам последних двух лет "КазАгро" закончило финансовый год с консолидированными убытками. В 2017 году убыток составил 126 млрд тенге, в 2018 – 119,1 млрд тенге, сложившийся в основном в самой материнской компании.

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По оценке Счетного комитета на убыточность повлияли некачественное управление активами и девальвация нацвалюты.

Основные статьи понесенных убытков:

- в 2017 году "процентные расходы" в сумме 57,7 млрд тенге, "отчисления в резерв под обесценивание активов, приносящих процентный доход" в сумме 106,7 млрд тенге, "чистые доходы/расходы от операций в иностранной валюте" в сумме 28,4 млрд тенге;

- в 2018 году "процентные расходы" в сумме 64,1 млрд тенге, "отчисления в резерв под обесценивание активов, приносящих процентный доход" в сумме 103,6 млрд тенге, "чистые доходы/расходы от операций в иностранной валюте" в сумме 13,3 млрд тенге.

Вопросы выделения денежных средств, а также принятие мер по оздоровлению "КазАгро" и разработке Стратегического плана входит в компетенцию Правительства РК.

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