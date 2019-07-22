Прогноз погоды: дожди – на севере, жара – на юге
Вынос горячего воздуха с районов Ирана все еще удерживает жаркую погоду в южных областях республики.
Фото : i-shokk.ru22 июля 2019, 11:53
О том, какая погода ожидается казахстанцев 23-25 июля 2019 года, рассказали в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.
- На северную и восточную часть Казахстана продолжает поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала. И вместе с атмосферными фронтами, смещающимися в юго-восточном направлении, в этих регионах пройдут дожди с грозами, местами сильными, шквалистым ветром, возможно выпадение града, - рассказали синоптики.
А в южных областях республики вынос горячего воздуха с районов Ирана все еще удерживает жаркую погоду, с максимальной температурой воздуха плюс 38…45°С.
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