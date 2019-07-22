Пожар на складе в Алматы: отмечено превышение норм по загрязнению воздуха

При этом высокое (экстремально-высокое загрязнение) в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Специалисты "Казгидромета" опубликовали данные по итогам внепланового отбора и анализа проб атмосферного воздуха в районе возгорания складских помещений в Алматы 18 июля, передает Zakon.kz.

В связи с возгоранием складских помещении, расположенных по ул. Омарова 12в/1 в Алматы, 18 июля 2019 года филиал РГП «Казгидромет» по Алматы совместно с Департаментом экологии Алматы провел внеплановый отбор проб атмосферного воздуха на близ расположенных районах к возгоранию.

В отобранных пробах воздуха зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по диоксиду азота 1,75 ПДК, фенолу 1,0 ПДК в точке №1 (Омарова 12В/2) и по диоксиду азота 2,65 ПДК в точке №2(Паладина 56Б) Жетысуского района.

При этом высокое (экстремально-высокое загрязнение) в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Также 18 июля 2019 года по 16 постам мониторинга состояния атмосферного воздуха в Алматы, из которых 11 автоматических и 5 постов ручного отбора проб, были зарегистрированы превышения по диоксиду азота в диапазоне 1,4 ПДК в районе ПНЗ №1 в Алмалинском районе в 07:00 часов.

По остальным параметрам превышения ПДК не зафиксированы.

Жара в Алматы сохраняется.

18 июля в 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горениискладского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова 12в/1. В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО "Казавиаспас" и "Службы спасения города Алматы", оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара. Во время тушения пожара произошло несколько вспышек и взрывов

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