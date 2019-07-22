Безработная многодетная мама обманула десятки граждан в Туркестане

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 5 миллионов тенге.

Полицейские Туркестана задержали подозреваемых, причастных к более 70 фактам мошенничества, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В полицию Туркестана поступили десятки заявлений от местных жителей о том, что они стали жертвами мошенников, которые за вознаграждение обещали им помощь в получении госсубсидий. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан по статье 190 УК РК "мошенничество"

Были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались жители Туркестана, мужчина и женщина. Как выяснили полицейские, молодая женщина является многодетной матерью, безработной. Она по предварительному сговору со своим знакомым, войдя в доверие к гражданам, предлагала помощь в получении субсидий по одной из госпрограмм. После того, как потерпевшие отдавали аферистам от 10 до 800 тысяч тенге, те скрывались из виду. Вырученные обманным путем деньги, подозреваемые затем тратили на свои нужды.

На сегодня следствием установлена причастность задержанных к более 70 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 5 миллионов тенге. Полицейские не исключают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим фактам мошенничества. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.

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