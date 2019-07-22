На проекты ГЧП привлечено 900 млрд тенге

С мая этого года на базе центра ГЧП оказываются услуги инвесторам по принципу "одного окна".

На сегодняшний день по проектам государственно-частного партнерства привлечено около 900 млрд тенге инвестиций, сообщил на пресс-конференции в правительстве вице-министр национальной экономики Мади Такиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Если посмотреть разбивку, то 9 республиканских проектов составляют 907 млрд тенге. Местных проектов 556 и порядка 400 млрд тенге. Из них, если посмотреть, то возмещение затрат идет 1,1 трлн тенге. А привлеченные инвестиции порядка 900 млрд тенге, - сообщил Такиев.

По его словам, проекты ГЧП ежемесячно анализируются, усилен их мониторинг и составлена база проектов в открытом доступе.

- Оценка реализации проектов будет реализовываться в новом формате. Теперь будет оцениваться весь жизненный процесс самого проекта. С мая этого года на базе центра ГЧП оказываются услуги инвесторам "по принципу одного окна". Это предполагает у нас информационное сопровождение инвестора, подбор проектов ГЧП, информирование потенциальных инвесторов, работа с частными партнерами. Сегодня сформирована база из более чем 300 представителей инвесторов, - рассказал вице-министр.

В целом, он сообщил, что на 1 июля 2019 года заключены 565 договоров ГЧП на сумму 1,2 трлн тенге, в том числе 9 республиканских и 556 местных проектов.

Наибольшее количество проектов приходится на сферу образования – 276, в здравоохранении 114 договоров, в ЖКХ – 65, культуры и спорта – 49 договоров.

- В сфере образования в основном детские сады. Если посмотреть, то посредством ГЧП реализовано то есть работает 219 детских садов на 29,5 тыс мест. Кроме того, у нас планируются проекты для студентов общежитий для студентов в Карагандинской области, один проект в Западно-Казахстанской и три проекта в Северо-Казахстанской областях, - отметил Такиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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