Да будет свет. Еще на 120 улицах Алматы появилось освещение

Во всех дворах будут использованы энергосберегающие светодиодные светильники.

На 120 улицах Алматы появилось освещение, до конца года планируется установить уличные лампы еще на 208. В основном светоточки будут проведены на ранее неосвещенных улицах Бостандыкского, Жетысуского, Турксибского и Алатауского районов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

- Это позволит решить вопрос 30% от общего количества неосвещенных улиц города. Всего в Алматы имеется 1073 улицы, где отсутствует освещение. На 744 улиц окраин города планируется разработка проектно-сметной документации с последующей реализацией в 2020-2021 г., - говорится в сообщении.

Также в мегаполисе принимаются меры по частично освещенным 217 улицам. Планируется, что данные участки дополнят необходимым количеством фонарей в следующем году.

Отметим, что во всех дворах будут использованы энергосберегающие светодиодные светильники, которые экономят электроэнергию на 15% по сравнению с лампами накаливания. Кроме того, LED-освещение позволяет видеть предметы более естественно из-за своей цветопередачи.

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