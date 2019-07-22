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Да будет свет. Еще на 120 улицах Алматы появилось освещение

Во всех дворах будут использованы энергосберегающие светодиодные светильники.

Фото : Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы22 июля 2019, 12:52

На 120 улицах Алматы появилось освещение, до конца года планируется установить уличные лампы еще на 208. В основном светоточки будут проведены на ранее неосвещенных улицах Бостандыкского, Жетысуского, Турксибского и Алатауского районов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

- Это позволит решить вопрос 30% от общего количества неосвещенных улиц города. Всего в Алматы имеется 1073 улицы, где отсутствует освещение. На 744 улиц окраин города планируется разработка проектно-сметной документации с последующей реализацией в 2020-2021 г., - говорится в сообщении.

Также в мегаполисе принимаются меры по частично освещенным 217 улицам. Планируется, что данные участки дополнят необходимым количеством фонарей в следующем году.

Отметим, что во всех дворах будут использованы энергосберегающие светодиодные светильники, которые экономят электроэнергию на 15% по сравнению с лампами накаливания. Кроме того, LED-освещение позволяет видеть предметы более естественно из-за своей цветопередачи.


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