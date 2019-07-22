Три штрафа получил водитель за свадебный дрифт в Жанаозене

Один из них за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности.

В сети появилось видео, на кадрах которого водитель на автомобиле BMW продемонстрировал дрифт вокруг молодоженов. Данный инцидент прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на "Лада.kz".

Полиция установила личность водителя иномарки, устроившего маневры на свадьбе. В отношении него составлен протокол по трем статьям административного кодекса: 505 часть 1, 593 часть 2 и 595 часть 1.

Статья 505 часть 1 КоАП РК - Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов. Это влечет предупреждение или штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 48 100 тенге.

Статья 593 часть 2 КоАП РК - Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности. Наказание предусматривает штраф в размере пяти МРП - 12 025 тенге.

Статья 595 часть 1 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования). Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. Это влечет аналогичный штраф в размере пяти МРП - 12 025 тенге.

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