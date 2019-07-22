Волонтеры Samsung из Южной Кореи провели в Кегене тренинг по современным технологиям

Их слушателями стали 123 школьника и 51 взрослый, старшему из которых было 79 лет.

Волонтеры – сотрудники Samsung Electronics из Сеула – с 12 по 18 июля в Кегене в Алматинской области провели мастер-классы для местных жителей.

Они учили кегенцев разговорному корейскому языку, рассказали о современных IT-трендах, полезных технологических разработках и digital-инструментах будущего. Их слушателями стали 123 школьника и 51 взрослый, старшему из которых было 79 лет. Волонтеры также научили местных животноводов пользоваться инновационным решением, которое значительно облегчит их жизнь.

Фермеры из Кегена также получили в подарок 60 комплектов устройств, недавно разработанных корейской старт-ап командой Lives’Talk и инженерами SamsungC-Lab, которые помогут решить одну из самых насущных проблем животноводов –поиск скота.

Комплект, состоящий из ошейников с передатчиком, приемника и смартфона,охватывает территорию в радиусе 30 километров и мгновенно определяет, где находятся животные.

Для работы устройства не нужны интернет и сотовая связь. Аккумулятор держит заряд больше двух недель. Данное решение, разработанное специально для казахстанских фермеров, получило гран-при в 2017 году в глобальном конкурсе социальных инициатив Samsung Tomorrow Solution, в котором соревновались 1865 команд стартаперов со всего мира. Samsung выделила на социальный проект 800 тысяч долларов.

Президент Samsung Electronics Central Eurasia Санг Ву Хан отметил, что компания активно вносит вклад своими технологиями в решение социальных проблем в Казахстане.

- Приятно осознавать, что мы стали частью этой прекрасной истории об оказании необходимой поддержки людям, которые занимаются любимым делом своей жизни, – сказал господин Хан.

Альберт Ахметов

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