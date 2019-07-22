На сельхозпредприятиях СКО внесут изменения в коллективные договоры

Процент безналичных платежей по-прежнему остается низким.

Об этом стало известно на заседании областного акимата. Подводя итоги социально-экономического развития за 6 месяцев текущего года, аким области Кумар Аксакалов заострил внимание на вопросе повышения уровня доходов населения, сообщает пресс-служба акима СКО.

В ходе совещания стало известно о повышении зарплаты на 10-15% работникам заводов области. Реальную прибавку уже с 1 августа почувствуют в АО «Завод им. Кирова». По словам Кумара Аксакалова, повышение зарплаты коснется и работников АПК.

- Я давал поручение до начала уборочной кампании внести изменения в коллективные договоры по повышению зарплаты. Это должны предусмотреть все сельхозтоваропроизводители, где зарплата работников все еще остается низкой. Сельское хозяйство в области развивается, государственная поддержка огромная, инвестиции идут. Мы должны видеть отдачу в повышении уровня доходов населения. Поручаю провести эту работу до 10 августа, - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Процент безналичных платежей по-прежнему остается низким. В связи с этим глава региона Кумар Аксакалов в очередной раз акцентирует внимание на важности перехода к безналичному расчету.

- 390 КСК и предприятия по вывозу мусора до сих пор не включены в систему единого расчетного центра. Огромная масса наличных средств в обороте. Это создает все предпосылки для теневой экономики. Мы специально создали единый платежный документ. Туда нужно включить все коммунальные услуги, - сказал аким области.

Обсуждая вопрос развития молодежной политики, аким области Кумар Аксакалов поставил задачу снижать уровень молодежной безработицы, а также активизировать работу по набору студентов на агротехнический факультет СКГУ им. М. Козыбаева.

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