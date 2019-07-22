Житель Актау обнаружил скелет человека

На человеческие останки наткнулся палеонтолог.

21 июля Владимир Ярцев отправился в очередную поездку на юго-запад впадины Карагие. Неожиданной находкой для него стал человеческий череп. Позже в радиусе 20 метров он обнаружил тазовую, бедренные и берцовые кости, передает Zakon.kz со ссылкой на "Лада.kz".

Собранный частично скелет, как считает Владимир, принадлежит одному и тому же человеку.

- Очевидно, что тело не было погребено, а все время находилось на поверхности, о чем свидетельствует тот факт, что кости, скорее всего, были растасканы дикими животными на большой площади, - говорит мужчина.

О своей находке Владимир сообщил в дежурную часть поселка Курык, где полицейские вызвали оперативную группу из Актау. Вместе с полицейскими мужчина приехал на место обнаружения скелетированного трупа. Оперативники обыскали близлежащую территорию, зафиксировали останки на фото и видео и собрали кости.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что фрагменты тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

- Устанавливаются личность и обстоятельства смерти. Данный факт зарегистрирован по статье 001 Уголовного кодекса РК (смерть лица), - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

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