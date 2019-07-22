Аким Алматы и зампосла США обсудили перспективы сотрудничества

Товарооборот между Алматы и США за 5 месяцев текущего года вырос на 9%.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и Заместитель Посла США в РК Теодор Линг обсудили перспективы инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, отметив, что в Алматы действует 181 предприятие с участием американского капитала в сфере телекоммуникаций, финансов, торговли. Товарооборот между Алматы и США за 5 месяцев текущего года вырос на 9%.

Б.Сагинтаев информировал Т.Линга о концепции развития мегаполиса в соответствии с поручением главы государства К-Ж.Токаева, отметив, что Алматы интересен положительный опыт больших городов в области общественной безопасности и городской среды в целом.

Т.Линг поблагодарил Б.Сагинтаева, отметив большую роль Алматы в торгово-экономическом сотрудничестве двух государств и выразил готовность развивать инвестиционное и гуманитарное взаимодействие.

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