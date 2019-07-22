За трибуной СЦК граждан информировали по самым резонансным событиям нашей действительности.

22 июля Касым-Жомарт Токаев постановил создать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан в городе Нур-Султане со штатной численностью в 33 единицы. Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев обратился к сотрудникам СЦК, с которыми проработал более 3-х лет, передает Zakon.kz.

- Сегодня указом главы государства Служба центральных коммуникаций передана в ведение администрации Президента Республики Казахстан. Прежде всего, мне хотелось бы обратиться к сотрудникам СЦК, с которыми мы вместе проработали более 3-х лет. Дорогие коллеги, благодаря вашим усилиям и кропотливому труду, работу Службы удалось серьезно модернизировать, повысить ее эффективность, авторитет в глазах журналистов, экспертов и общественности. Нашим общим большим достижением я считаю открытие нового пресс-центра, оборудованного по последнему слову техники. К слову, эта медиа-площадка получила высокую оценку Елбасы, Президента нашей страны и, самое главное - работников СМИ. Только в 2019 году здесь были проведены 127 мероприятий – пресс-конференции, телемосты, экспертные дискуссии, прямые включения из регионов и из-за рубежа. Здесь были оглашены результаты исторических выборов 2-го Президента Республики Казахстан. За трибуной СЦК граждан информировали по самым резонансным событиям нашей действительности – от трагических событий в Арысе до первой в мире успешной операции по пересадке имплантируемой системы поддержки сердца. Общественно-политическая повестка в нашей стране стремительно меняется, и перед информационным блоком стоят новые задачи. Этим и продиктовано сегодняшнее решение главы государства. В этой связи я хочу искренне пожелать вам успехов, новых свершений и постоянного роста. Спасибо! - отметил он.

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